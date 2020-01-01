Токеноміка MAXX AI (MXM) Дізнайтеся ключову інформацію про MAXX AI (MXM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MAXX AI (MXM) MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. Офіційний вебсайт: https://www.maxxmxm.com/ Whitepaper: https://docs.maxxmxm.com/ Купити MXM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MAXX AI (MXM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MAXX AI (MXM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 358,38K $ 358,38K $ 358,38K Загальна пропозиція: $ 988,45M $ 988,45M $ 988,45M Циркуляційна пропозиція: $ 330,39M $ 330,39M $ 330,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Історичний максимум: $ 0,134883 $ 0,134883 $ 0,134883 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00108631 $ 0,00108631 $ 0,00108631 Дізнайтеся більше про ціну MAXX AI (MXM)

Токеноміка MAXX AI (MXM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MAXX AI (MXM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MXM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MXM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MXM, досліджуйте ціну токена MXM в реальному часі!

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