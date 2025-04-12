Сьогоднішня ціна MAXX AI (MXM)

Поточна ціна MAXX AI (MXM) сьогодні становить 0.00138178 USD з ринковою капіталізацією $ 447.19K USD. Ціна MXM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAXX AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MAXX AI протягом дня — +6.76%

- циркуляційна пропозиція – 323.70M USD

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