Ціна MAXX AI (MXM)
Поточна ціна MAXX AI (MXM) сьогодні становить 0.00138178 USD з ринковою капіталізацією $ 447.19K USD. Ціна MXM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAXX AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MAXX AI протягом дня — +6.76%
- циркуляційна пропозиція – 323.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAXX AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAXX AI до USD становила $ -0.0004465300.
За останні 60 днів зміна ціни MAXX AI до USD становила $ -0.0009289393.
За останні 90 днів зміна ціни MAXX AI до USD становила $ -0.006777684064385887.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.76%
|30 днів
|$ -0.0004465300
|-32.31%
|60 днів
|$ -0.0009289393
|-67.22%
|90 днів
|$ -0.006777684064385887
|-83.06%
Останній аналіз цін MAXX AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
+6.76%
-6.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.
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