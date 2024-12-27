Сьогоднішня ціна Maxx (MAXX)

Поточна ціна Maxx (MAXX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.80K USD. Ціна MAXX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maxx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 451.80 USD

- зміна ціни Maxx протягом дня — -2.31%

- циркуляційна пропозиція – 998.95M USD

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