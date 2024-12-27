Ціна Maxx (MAXX)
Поточна ціна Maxx (MAXX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.80K USD. Ціна MAXX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maxx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 451.80 USD
- зміна ціни Maxx протягом дня — -2.31%
- циркуляційна пропозиція – 998.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maxx до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maxx до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maxx до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maxx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.31%
|30 днів
|$ 0
|-90.47%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maxx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.26%
-2.31%
-35.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.
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