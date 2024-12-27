Ціна Maxwell (MAXWELL)
Поточна ціна Maxwell (MAXWELL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.67K USD. Ціна MAXWELL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maxwell:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.41K USD
- зміна ціни Maxwell протягом дня — +4.22%
- циркуляційна пропозиція – 951.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maxwell до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maxwell до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maxwell до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maxwell до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.22%
|30 днів
|$ 0
|-48.89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maxwell: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+4.22%
+25.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself.
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