Сьогоднішня ціна Maxwell (MAXWELL)

Поточна ціна Maxwell (MAXWELL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.67K USD. Ціна MAXWELL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maxwell:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.41K USD

- зміна ціни Maxwell протягом дня — +4.22%

- циркуляційна пропозиція – 951.81M USD

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