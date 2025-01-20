Ціна Maximus LUCKY (LUCKY)
Поточна ціна Maximus LUCKY (LUCKY) сьогодні становить 0.01407444 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maximus LUCKY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.23 USD
- зміна ціни Maximus LUCKY протягом дня — -9.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maximus LUCKY до USD становила $ -0.00139803748667561.
За останні 30 днів зміна ціни Maximus LUCKY до USD становила $ -0.0053101919.
За останні 60 днів зміна ціни Maximus LUCKY до USD становила $ -0.0061622219.
За останні 90 днів зміна ціни Maximus LUCKY до USD становила $ -0.00015282837215434.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00139803748667561
|-9.03%
|30 днів
|$ -0.0053101919
|-37.72%
|60 днів
|$ -0.0061622219
|-43.78%
|90 днів
|$ -0.00015282837215434
|-1.07%
Останній аналіз цін Maximus LUCKY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.41%
-9.03%
-10.85%
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