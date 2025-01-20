Ціна Maximus DECI (DECI)
Поточна ціна Maximus DECI (DECI) сьогодні становить 0.00273532 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DECI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maximus DECI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.94 USD
- зміна ціни Maximus DECI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maximus DECI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maximus DECI до USD становила $ -0.0009943697.
За останні 60 днів зміна ціни Maximus DECI до USD становила $ -0.0004245864.
За останні 90 днів зміна ціни Maximus DECI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0009943697
|-36.35%
|60 днів
|$ -0.0004245864
|-15.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maximus DECI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+21.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maximus DECI is a Perpetual Pool token, fully backed by a 10 year HEX stake that repeats forever.
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