Сьогоднішня ціна Maximus DECI (DECI)

Поточна ціна Maximus DECI (DECI) сьогодні становить 0.00273532 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DECI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maximus DECI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.94 USD

- зміна ціни Maximus DECI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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