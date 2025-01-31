Ціна Maximus DAO (MAXI)
Поточна ціна Maximus DAO (MAXI) сьогодні становить 0.00336333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maximus DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.75 USD
- зміна ціни Maximus DAO протягом дня — -2.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maximus DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maximus DAO до USD становила $ -0.0002584379.
За останні 60 днів зміна ціни Maximus DAO до USD становила $ -0.0016044103.
За останні 90 днів зміна ціни Maximus DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.06%
|30 днів
|$ -0.0002584379
|-7.68%
|60 днів
|$ -0.0016044103
|-47.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maximus DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.06%
+10.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maximus is a contract that facilitates trustless pooling of a max length HEX stake. During a 14 day minting phase 1 MAXI is minted per 1 HEX pledged to the Maximus treasury. Then, all this HEX is staked for 5555 days. After the stake ends, MAXI is redeemable for the HEX and Hedron yielded by the stake. This has the benefit of providing massive gas fee savings to the end user while enabling liquid trading of staked HEX.
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