Сьогоднішня ціна Maximus DAO (MAXI)

Поточна ціна Maximus DAO (MAXI) сьогодні становить 0.00336333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maximus DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.75 USD

- зміна ціни Maximus DAO протягом дня — -2.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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