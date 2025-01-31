Ціна Maximus BASE (BASE)
Поточна ціна Maximus BASE (BASE) сьогодні становить 0.01452883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BASE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maximus BASE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 725.96 USD
- зміна ціни Maximus BASE протягом дня — -5.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maximus BASE до USD становила $ -0.00089787079886643.
За останні 30 днів зміна ціни Maximus BASE до USD становила $ -0.0002160320.
За останні 60 днів зміна ціни Maximus BASE до USD становила $ -0.0064525076.
За останні 90 днів зміна ціни Maximus BASE до USD становила $ -0.0009691083648845.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00089787079886643
|-5.82%
|30 днів
|$ -0.0002160320
|-1.48%
|60 днів
|$ -0.0064525076
|-44.41%
|90 днів
|$ -0.0009691083648845
|-6.25%
Останній аналіз цін Maximus BASE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-5.82%
-3.69%
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