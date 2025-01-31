Сьогоднішня ціна Maximus BASE (BASE)

Поточна ціна Maximus BASE (BASE) сьогодні становить 0.01452883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BASE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maximus BASE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 725.96 USD

- зміна ціни Maximus BASE протягом дня — -5.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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