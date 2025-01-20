Ціна Maximus (MAXI)
Поточна ціна Maximus (MAXI) сьогодні становить 0.01375762 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maximus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77 USD
- зміна ціни Maximus протягом дня — -4.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maximus до USD становила $ -0.00059059109707201.
За останні 30 днів зміна ціни Maximus до USD становила $ +0.0001558009.
За останні 60 днів зміна ціни Maximus до USD становила $ +0.0015865686.
За останні 90 днів зміна ціни Maximus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00059059109707201
|-4.11%
|30 днів
|$ +0.0001558009
|+1.13%
|60 днів
|$ +0.0015865686
|+11.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maximus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-4.11%
+5.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maximus is a new generation Yield Farming Aggregator & Optimizer for Avalanche! Maximus brings a new breath to the Avalanche ecosystem with its unique features and will be providing the most lucrative financial tools to the whole ecosystem through a new token architecture that keeps its price proportional to AVAX with auto buybacks and allows the best mechanisms for people who like to earn other tokens from other projects via various compounders and maximizers while providing a strong token utility and no sell pressure on other projects.
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