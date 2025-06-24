Сьогоднішня ціна Maximize AI (MAXI)

Поточна ціна Maximize AI (MAXI) сьогодні становить 0,00148633 USD з ринковою капіталізацією $ 126,61K USD. Ціна MAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maximize AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Maximize AI протягом дня — -0,58%

- циркуляційна пропозиція – 85,00M USD

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