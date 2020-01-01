Токеноміка Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Дізнайтеся ключову інформацію про Maxi PayFi Strategy Token (MPST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Офіційний вебсайт: https://app.huma.finance Купити MPST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Maxi PayFi Strategy Token (MPST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 41,10M $ 41,10M $ 41,10M Загальна пропозиція: $ 41,11M $ 41,11M $ 41,11M Циркуляційна пропозиція: $ 41,11M $ 41,11M $ 41,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 41,10M $ 41,10M $ 41,10M Історичний максимум: $ 1,049 $ 1,049 $ 1,049 Історичний мінімум: $ 0,984789 $ 0,984789 $ 0,984789 Поточна ціна: $ 0,999816 $ 0,999816 $ 0,999816 Дізнайтеся більше про ціну Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Токеноміка Maxi PayFi Strategy Token (MPST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Maxi PayFi Strategy Token (MPST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MPST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MPST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MPST, досліджуйте ціну токена MPST в реальному часі!

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