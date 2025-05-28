Сьогоднішня ціна Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Поточна ціна Maxi PayFi Strategy Token (MPST) сьогодні становить 0,998511 USD з ринковою капіталізацією $ 32,67M USD. Ціна MPST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maxi PayFi Strategy Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Maxi PayFi Strategy Token протягом дня — -0,08%

- циркуляційна пропозиція – 32,72M USD

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