Ціна Maxi PayFi Strategy Token (MPST)
Поточна ціна Maxi PayFi Strategy Token (MPST) сьогодні становить 0,998511 USD з ринковою капіталізацією $ 32,67M USD. Ціна MPST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maxi PayFi Strategy Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Maxi PayFi Strategy Token протягом дня — -0,08%
- циркуляційна пропозиція – 32,72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maxi PayFi Strategy Token до USD становила $ -0,0008049862073214.
За останні 30 днів зміна ціни Maxi PayFi Strategy Token до USD становила $ -0,0044135184.
За останні 60 днів зміна ціни Maxi PayFi Strategy Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maxi PayFi Strategy Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0008049862073214
|-0,08%
|30 днів
|$ -0,0044135184
|-0,44%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maxi PayFi Strategy Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,09%
-0,08%
-3,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.
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