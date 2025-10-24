Інформація щодо ціни Maxi Doge (MAXI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00004437$ 0,00004437 $ 0,00004437 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,20% Зміна ціни (1 дн.) +2,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,28%

Актуальна ціна Maxi Doge (MAXI) становить --. За останні 24 години MAXI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAXI становить $ 0,00004437, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAXI змінився на +0,20% за останню годину, +2,86% за 24 години та на +8,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Maxi Doge (MAXI)

Ринкова капіталізація $ 192,60K$ 192,60K $ 192,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 192,60K$ 192,60K $ 192,60K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Maxi Doge — $ 192,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAXI — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 192,60K.