Актуальна ціна Maxi Doge сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAXI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAXI на MEXC вже зараз.

Докладніше про MAXI

Інформація про ціну MAXI

Офіційний вебсайт MAXI

Токеноміка MAXI

Прогноз ціни MAXI

Логотип Maxi Doge

Ціна Maxi Doge (MAXI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAXI до USD:

--
----
+2,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Maxi Doge (MAXI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:38:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Maxi Doge (MAXI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00004437
$ 0,00004437$ 0,00004437

$ 0
$ 0$ 0

+0,20%

+2,86%

+8,28%

+8,28%

Актуальна ціна Maxi Doge (MAXI) становить --. За останні 24 години MAXI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAXI становить $ 0,00004437, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAXI змінився на +0,20% за останню годину, +2,86% за 24 години та на +8,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Maxi Doge (MAXI)

$ 192,60K
$ 192,60K$ 192,60K

--
----

$ 192,60K
$ 192,60K$ 192,60K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Maxi Doge — $ 192,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAXI — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 192,60K.

Історія ціни Maxi Doge (MAXI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maxi Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maxi Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maxi Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maxi Doge до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,86%
30 днів$ 0+116,55%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

Ресурс Maxi Doge (MAXI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Maxi Doge (USD)

Скільки коштуватиме Maxi Doge (MAXI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Maxi Doge (MAXI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Maxi Doge.

Перегляньте прогноз ціни Maxi Doge вже зараз!

MAXI до місцевих валют

Токеноміка Maxi Doge (MAXI)

Розуміння токеноміки Maxi Doge (MAXI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAXI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Maxi Doge (MAXI)

Скільки сьогодні коштує Maxi Doge (MAXI)?
Актуальна ціна MAXI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAXI до USD?
Поточна ціна MAXI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Maxi Doge?
Ринкова капіталізація MAXI — $ 192,60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAXI?
Циркуляційна пропозиція MAXI — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAXI?
MAXI досяг історичної максимальної ціни у 0,00004437 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAXI?
Історична мінімальна ціна MAXI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MAXI?
Актуальний обсяг торгівлі MAXI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MAXI цього року?
MAXI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAXI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:38:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Maxi Doge (MAXI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

