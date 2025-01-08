Ціна MaxCat ($MAX)
Поточна ціна MaxCat ($MAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.04K USD. Ціна $MAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MaxCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01 USD
- зміна ціни MaxCat протягом дня — -2.82%
- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MaxCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MaxCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MaxCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MaxCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.82%
|30 днів
|$ 0
|-22.11%
|60 днів
|$ 0
|-2.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MaxCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-2.82%
+6.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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