Сьогоднішня ціна MaxCat ($MAX)

Поточна ціна MaxCat ($MAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.04K USD. Ціна $MAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MaxCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01 USD

- зміна ціни MaxCat протягом дня — -2.82%

- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD

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