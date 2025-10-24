Інформація щодо ціни maxBTC (MAXBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 49 402 $ 49 402 $ 49 402 Мін. за 24 год $ 111 910 $ 111 910 $ 111 910 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 49 402$ 49 402 $ 49 402 Макс. за 24 год $ 111 910$ 111 910 $ 111 910 Рекордний максимум $ 172 696$ 172 696 $ 172 696 Найнижча ціна $ 48 063$ 48 063 $ 48 063 Зміна ціни (за 1 год) +0,38% Зміна ціни (1 дн.) +0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,35%

Актуальна ціна maxBTC (MAXBTC) становить $111 929. За останні 24 години MAXBTC торгувався між мінімумом у $ 49 402 і максимумом у $ 111 910, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAXBTC становить $ 172 696, тоді як його історичний мінімум — $ 48 063.

Що стосується короткострокових результатів, то MAXBTC змінився на +0,38% за останню годину, +0,81% за 24 години та на +1,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо maxBTC (MAXBTC)

Ринкова капіталізація $ 223,86K$ 223,86K $ 223,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 223,86K$ 223,86K $ 223,86K Циркуляційне постачання 2,00 2,00 2,00 Загальна пропозиція 2,0 2,0 2,0

Поточна ринкова капіталізація maxBTC — $ 223,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAXBTC — 2,00, зі загальною пропозицією 2.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223,86K.