Сьогоднішня ціна Max on ETH (MAXETH)

Поточна ціна Max on ETH (MAXETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.64M USD. Ціна MAXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Max on ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 437.75K USD

- зміна ціни Max on ETH протягом дня — -13.57%

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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