Ціна Max on ETH (MAXETH)
Поточна ціна Max on ETH (MAXETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.64M USD. Ціна MAXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Max on ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 437.75K USD
- зміна ціни Max on ETH протягом дня — -13.57%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Max on ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Max on ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Max on ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Max on ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.57%
|30 днів
|$ 0
|-8.75%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Max on ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-13.57%
+15.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project.
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