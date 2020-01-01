Токеноміка Mavryk Network (MVRK) Дізнайтеся ключову інформацію про Mavryk Network (MVRK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mavryk Network (MVRK) Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi. Офіційний вебсайт: https://mavryk.org/ Whitepaper: https://mavryk.org/litepaper Купити MVRK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mavryk Network (MVRK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mavryk Network (MVRK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 34,68M $ 34,68M $ 34,68M Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 34,68M $ 34,68M $ 34,68M Історичний максимум: $ 0,119246 $ 0,119246 $ 0,119246 Історичний мінімум: $ 0,100977 $ 0,100977 $ 0,100977 Поточна ціна: $ 0,115614 $ 0,115614 $ 0,115614 Дізнайтеся більше про ціну Mavryk Network (MVRK)

Токеноміка Mavryk Network (MVRK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mavryk Network (MVRK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MVRK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MVRK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MVRK, досліджуйте ціну токена MVRK в реальному часі!

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