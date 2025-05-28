Сьогоднішня ціна Mavryk Network (MVRK)

Поточна ціна Mavryk Network (MVRK) сьогодні становить 0,117602 USD з ринковою капіталізацією $ 35,28M USD. Ціна MVRK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mavryk Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Mavryk Network протягом дня — +1,04%

- циркуляційна пропозиція – 300,00M USD

Отримуйте оновлення цін MVRK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MVRK.