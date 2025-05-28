Ціна Mavryk Network (MVRK)
Поточна ціна Mavryk Network (MVRK) сьогодні становить 0,117602 USD з ринковою капіталізацією $ 35,28M USD. Ціна MVRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mavryk Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mavryk Network протягом дня — +1,04%
- циркуляційна пропозиція – 300,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mavryk Network до USD становила $ +0,0012162.
За останні 30 днів зміна ціни Mavryk Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mavryk Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mavryk Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0012162
|+1,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mavryk Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+1,04%
+14,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.
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