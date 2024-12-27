Сьогоднішня ціна Matt Furie (MATT)

Поточна ціна Matt Furie (MATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна MATT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matt Furie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.62K USD

- зміна ціни Matt Furie протягом дня — +9.15%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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