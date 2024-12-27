Сьогоднішня ціна MATT (MATT)

Поточна ціна MATT (MATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 118.22K USD. Ціна MATT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MATT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.73K USD

- зміна ціни MATT протягом дня — +1.52%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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