Сьогоднішня ціна Matsuri Shiba Inu (MSHIBA)

Поточна ціна Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.83K USD. Ціна MSHIBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matsuri Shiba Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.91 USD

- зміна ціни Matsuri Shiba Inu протягом дня — -7.58%

- циркуляційна пропозиція – 91.23T USD

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