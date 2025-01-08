Ціна Matsuri Shiba Inu (MSHIBA)
Поточна ціна Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.83K USD. Ціна MSHIBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matsuri Shiba Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.91 USD
- зміна ціни Matsuri Shiba Inu протягом дня — -7.58%
- циркуляційна пропозиція – 91.23T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matsuri Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Matsuri Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Matsuri Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Matsuri Shiba Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.58%
|30 днів
|$ 0
|+25.33%
|60 днів
|$ 0
|+94.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Matsuri Shiba Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.38%
-7.58%
-17.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What makes your project unique? Matsuri was born from japan because the festival in japan is called Matsuri so we introduce matsuri with the biggest famous mascot Shiba inu . our goal is to be the official mascot of Shiba Inu.
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