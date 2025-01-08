Ціна MatrixETF (MDF)
Поточна ціна MatrixETF (MDF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.90K USD. Ціна MDF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MatrixETF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 862.29 USD
- зміна ціни MatrixETF протягом дня — +0.58%
- циркуляційна пропозиція – 41.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MatrixETF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MatrixETF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MatrixETF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MatrixETF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.58%
|30 днів
|$ 0
|-5.12%
|60 днів
|$ 0
|+1.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MatrixETF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
+0.58%
+0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services.
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