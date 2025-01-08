Сьогоднішня ціна MatrixETF (MDF)

Поточна ціна MatrixETF (MDF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.90K USD. Ціна MDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MatrixETF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 862.29 USD

- зміна ціни MatrixETF протягом дня — +0.58%

- циркуляційна пропозиція – 41.60M USD

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