Яка зараз ціна Matrixdock Silver?

Matrixdock Silver (XAGM) торгують за ₴2902.4005427718240000, що відображає зміну ціни на рівні 2.50% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Matrixdock Silver у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem, XAGM часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують XAGM сьогодні?

За останні 24 години XAGM зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Matrixdock Silver?

Сьогодні в обігу знаходиться 73014.617540971 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг XAGM?

Наразі Matrixdock Silver займає ринковий рейтинг №1603 з ринковою капіталізацією ₴211920234.32252793840000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Matrixdock Silver за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 2.50% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Matrixdock Silver порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem XAGM демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.