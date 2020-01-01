Токеноміка Matrixdock Gold (XAUM) Дізнайтеся ключову інформацію про Matrixdock Gold (XAUM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Matrixdock Gold (XAUM) Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. Офіційний вебсайт: https://www.matrixdock.com/xaum Купити XAUM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Matrixdock Gold (XAUM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Matrixdock Gold (XAUM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 45,24M $ 45,24M $ 45,24M Загальна пропозиція: $ 13,50K $ 13,50K $ 13,50K Циркуляційна пропозиція: $ 13,50K $ 13,50K $ 13,50K FDV (повністю розведена вартість): $ 45,24M $ 45,24M $ 45,24M Історичний максимум: $ 3 530,35 $ 3 530,35 $ 3 530,35 Історичний мінімум: $ 2 563,55 $ 2 563,55 $ 2 563,55 Поточна ціна: $ 3 350,3 $ 3 350,3 $ 3 350,3 Дізнайтеся більше про ціну Matrixdock Gold (XAUM)

Токеноміка Matrixdock Gold (XAUM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Matrixdock Gold (XAUM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XAUM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XAUM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XAUM, досліджуйте ціну токена XAUM в реальному часі!

Прогноз ціни XAUM Хочете знати, куди рухається XAUM? Наша сторінка прогнозу ціни XAUM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена XAUM зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!