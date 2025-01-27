Ціна Matrixdock Gold (XAUM)
Поточна ціна Matrixdock Gold (XAUM) сьогодні становить 2,773.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XAUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matrixdock Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.93 USD
- зміна ціни Matrixdock Gold протягом дня — -0.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matrixdock Gold до USD становила $ -10.348014000688.
За останні 30 днів зміна ціни Matrixdock Gold до USD становила $ +146.3791087500.
За останні 60 днів зміна ціни Matrixdock Gold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Matrixdock Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -10.348014000688
|-0.37%
|30 днів
|$ +146.3791087500
|+5.28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Matrixdock Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.37%
+3.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.
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