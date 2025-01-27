Сьогоднішня ціна Matrixdock Gold (XAUM)

Поточна ціна Matrixdock Gold (XAUM) сьогодні становить 2,773.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XAUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matrixdock Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.93 USD

- зміна ціни Matrixdock Gold протягом дня — -0.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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