Токеноміка Matrix Labs (MATRIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Matrix Labs (MATRIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Matrix Labs (MATRIX) "Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction." Офіційний вебсайт: https://www.matrixswap.io/ Купити MATRIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Matrix Labs (MATRIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Matrix Labs (MATRIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63,05K $ 63,05K $ 63,05K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 33,92M $ 33,92M $ 33,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 185,88K $ 185,88K $ 185,88K Історичний максимум: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00185881 $ 0,00185881 $ 0,00185881 Дізнайтеся більше про ціну Matrix Labs (MATRIX)

Токеноміка Matrix Labs (MATRIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Matrix Labs (MATRIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MATRIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MATRIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MATRIX, досліджуйте ціну токена MATRIX в реальному часі!

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