Сьогоднішня ціна Matrix Labs (MATRIX)

Поточна ціна Matrix Labs (MATRIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.07K USD. Ціна MATRIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matrix Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.17 USD

- зміна ціни Matrix Labs протягом дня — -3.26%

- циркуляційна пропозиція – 33.92M USD

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