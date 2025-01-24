Ціна Matrix Chain (MTC)
Поточна ціна Matrix Chain (MTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matrix Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.87 USD
- зміна ціни Matrix Chain протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matrix Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Matrix Chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Matrix Chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Matrix Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|-16.47%
|60 днів
|$ 0
|-31.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Matrix Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-0.01%
-3.83%
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