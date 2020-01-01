Токеноміка Matr1x Fire (FIRE)
Інформація Matr1x Fire (FIRE)
Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.
Токеноміка та аналіз ціни Matr1x Fire (FIRE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Matr1x Fire (FIRE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Matr1x Fire (FIRE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Matr1x Fire (FIRE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів FIRE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FIRE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку FIRE, досліджуйте ціну токена FIRE в реальному часі!
Прогноз ціни FIRE
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