Сьогоднішня ціна Matr1x Fire (FIRE)

Поточна ціна Matr1x Fire (FIRE) сьогодні становить 0.527547 USD з ринковою капіталізацією $ 35.27M USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matr1x Fire:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.76M USD

- зміна ціни Matr1x Fire протягом дня — +4.97%

- циркуляційна пропозиція – 66.73M USD

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