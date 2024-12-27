Ціна Matr1x Fire (FIRE)
Поточна ціна Matr1x Fire (FIRE) сьогодні становить 0.527547 USD з ринковою капіталізацією $ 35.27M USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matr1x Fire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.76M USD
- зміна ціни Matr1x Fire протягом дня — +4.97%
- циркуляційна пропозиція – 66.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matr1x Fire до USD становила $ +0.02498339.
За останні 30 днів зміна ціни Matr1x Fire до USD становила $ -0.2113001935.
За останні 60 днів зміна ціни Matr1x Fire до USD становила $ -0.2264347256.
За останні 90 днів зміна ціни Matr1x Fire до USD становила $ -1.1752805278136003.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02498339
|+4.97%
|30 днів
|$ -0.2113001935
|-40.05%
|60 днів
|$ -0.2264347256
|-42.92%
|90 днів
|$ -1.1752805278136003
|-69.01%
Останній аналіз цін Matr1x Fire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.89%
+4.97%
+1.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.
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