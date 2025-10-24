Інформація щодо ціни Matr1x (MAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00830596 $ 0,00830596 $ 0,00830596 Мін. за 24 год $ 0,00867251 $ 0,00867251 $ 0,00867251 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00830596$ 0,00830596 $ 0,00830596 Макс. за 24 год $ 0,00867251$ 0,00867251 $ 0,00867251 Рекордний максимум $ 0,474276$ 0,474276 $ 0,474276 Найнижча ціна $ 0,00723278$ 0,00723278 $ 0,00723278 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +0,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,49%

Актуальна ціна Matr1x (MAX) становить $0,00860278. За останні 24 години MAX торгувався між мінімумом у $ 0,00830596 і максимумом у $ 0,00867251, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAX становить $ 0,474276, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00723278.

Що стосується короткострокових результатів, то MAX змінився на +0,14% за останню годину, +0,36% за 24 години та на +0,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Matr1x (MAX)

Ринкова капіталізація $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,88M$ 6,88M $ 6,88M Циркуляційне постачання 151,35M 151,35M 151,35M Загальна пропозиція 800 000 000,0 800 000 000,0 800 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Matr1x — $ 1,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAX — 151,35M, зі загальною пропозицією 800000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,88M.