Сьогоднішня ціна Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

Поточна ціна Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) сьогодні становить 1.013 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAI-MATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matic DAI Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD

- зміна ціни Matic DAI Stablecoin протягом дня — +2.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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