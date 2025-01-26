Ціна Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)
Поточна ціна Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) сьогодні становить 1.013 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAI-MATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matic DAI Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47K USD
- зміна ціни Matic DAI Stablecoin протягом дня — +2.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matic DAI Stablecoin до USD становила $ +0.02154812.
За останні 30 днів зміна ціни Matic DAI Stablecoin до USD становила $ -0.0039035955.
За останні 60 днів зміна ціни Matic DAI Stablecoin до USD становила $ +0.0156178262.
За останні 90 днів зміна ціни Matic DAI Stablecoin до USD становила $ +0.012820223969283.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02154812
|+2.17%
|30 днів
|$ -0.0039035955
|-0.38%
|60 днів
|$ +0.0156178262
|+1.54%
|90 днів
|$ +0.012820223969283
|+1.28%
Останній аналіз цін Matic DAI Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+2.17%
+2.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAI-m is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
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