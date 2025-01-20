Ціна Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)
Поточна ціна Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) сьогодні становить 1.068 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matic Aave Interest Bearing USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.47 USD
- зміна ціни Matic Aave Interest Bearing USDC протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matic Aave Interest Bearing USDC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Matic Aave Interest Bearing USDC до USD становила $ -0.1493402556.
За останні 60 днів зміна ціни Matic Aave Interest Bearing USDC до USD становила $ -0.1044467688.
За останні 90 днів зміна ціни Matic Aave Interest Bearing USDC до USD становила $ -0.0072085652546042.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.1493402556
|-13.98%
|60 днів
|$ -0.1044467688
|-9.77%
|90 днів
|$ -0.0072085652546042
|-0.67%
Останній аналіз цін Matic Aave Interest Bearing USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-0.00%
-1.33%
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