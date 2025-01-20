Сьогоднішня ціна Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)

Поточна ціна Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) сьогодні становить 1.068 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matic Aave Interest Bearing USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.47 USD

- зміна ціни Matic Aave Interest Bearing USDC протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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