Сьогоднішня ціна Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)

Поточна ціна Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) сьогодні становить 257.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAAAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Matic Aave Interest Bearing AAVE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.78 USD

- зміна ціни Matic Aave Interest Bearing AAVE протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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