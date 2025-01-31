Ціна Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)
Поточна ціна Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) сьогодні становить 257.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAAAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matic Aave Interest Bearing AAVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.78 USD
- зміна ціни Matic Aave Interest Bearing AAVE протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matic Aave Interest Bearing AAVE до USD становила $ +2.63.
За останні 30 днів зміна ціни Matic Aave Interest Bearing AAVE до USD становила $ -17.0933006160.
За останні 60 днів зміна ціни Matic Aave Interest Bearing AAVE до USD становила $ +79.7702272720.
За останні 90 днів зміна ціни Matic Aave Interest Bearing AAVE до USD становила $ +145.82809064322791.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.63
|+1.03%
|30 днів
|$ -17.0933006160
|-6.64%
|60 днів
|$ +79.7702272720
|+31.03%
|90 днів
|$ +145.82809064322791
|+131.08%
Останній аналіз цін Matic Aave Interest Bearing AAVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+1.03%
+6.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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