Сьогоднішня ціна MATES (MATES)

Поточна ціна MATES (MATES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна MATES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MATES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.99K USD

- зміна ціни MATES протягом дня — -11.84%

- циркуляційна пропозиція – 2.25B USD

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