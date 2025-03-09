Ціна MATES (MATES)
Поточна ціна MATES (MATES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна MATES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MATES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.99K USD
- зміна ціни MATES протягом дня — -11.84%
- циркуляційна пропозиція – 2.25B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MATES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MATES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MATES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MATES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.84%
|30 днів
|$ 0
|-66.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MATES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.99%
-11.84%
-14.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.
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