Токеноміка Materium (MTRM) Дізнайтеся ключову інформацію про Materium (MTRM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Materium (MTRM) In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead. Офіційний вебсайт: https://mirandus.game/ Купити MTRM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Materium (MTRM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Materium (MTRM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 141,89K $ 141,89K $ 141,89K Загальна пропозиція: $ 18,80M $ 18,80M $ 18,80M Циркуляційна пропозиція: $ 18,80M $ 18,80M $ 18,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 141,89K $ 141,89K $ 141,89K Історичний максимум: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Історичний мінімум: $ 0,00370831 $ 0,00370831 $ 0,00370831 Поточна ціна: $ 0,00754547 $ 0,00754547 $ 0,00754547 Дізнайтеся більше про ціну Materium (MTRM)

Токеноміка Materium (MTRM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Materium (MTRM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MTRM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MTRM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MTRM, досліджуйте ціну токена MTRM в реальному часі!

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