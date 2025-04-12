Сьогоднішня ціна Materium (MTRM)

Поточна ціна Materium (MTRM) сьогодні становить 0.01460502 USD з ринковою капіталізацією $ 275.70K USD. Ціна MTRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Materium:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Materium протягом дня — -10.70%

- циркуляційна пропозиція – 18.88M USD

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