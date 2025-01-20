Ціна Mateable (MTBC)
Поточна ціна Mateable (MTBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mateable:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.67 USD
- зміна ціни Mateable протягом дня — -14.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mateable до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mateable до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mateable до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mateable до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.61%
|30 днів
|$ 0
|-42.05%
|60 днів
|$ 0
|-33.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mateable: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-14.61%
-36.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"MateableCoin (MTBC) is an innovative multi-algorithm cryptocurrency built on Mateable Core 24.x. Featuring five cutting-edge algorithms (scrypt, yescrypt, whirlpool, ghostrider, and balloon), MateableCoin utilizes Particl's PoSv3 system for its proof of stake mechanism. Users can engage with the project through a user-friendly web wallet, where unique opportunities, such as surveys, provide a means to earn MTBC."
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