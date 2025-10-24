Інформація щодо ціни Matchy ($MATCHY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,28%

Актуальна ціна Matchy ($MATCHY) становить --. За останні 24 години $MATCHY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $MATCHY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $MATCHY змінився на -- за останню годину, -0,03% за 24 години та на -24,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Matchy ($MATCHY)

Ринкова капіталізація $ 135,74K$ 135,74K $ 135,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 135,74K$ 135,74K $ 135,74K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 997 307,060397 999 997 307,060397 999 997 307,060397

Поточна ринкова капіталізація Matchy — $ 135,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $MATCHY — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999997307.060397. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 135,74K.