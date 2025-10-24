Актуальна ціна Matchy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $MATCHY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $MATCHY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Matchy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $MATCHY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $MATCHY на MEXC вже зараз.

Докладніше про $MATCHY

Інформація про ціну $MATCHY

Офіційний вебсайт $MATCHY

Токеноміка $MATCHY

Прогноз ціни $MATCHY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Matchy

Ціна Matchy ($MATCHY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $MATCHY до USD:

$0,00013574
$0,00013574$0,00013574
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Matchy ($MATCHY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:38:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Matchy ($MATCHY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,03%

-24,28%

-24,28%

Актуальна ціна Matchy ($MATCHY) становить --. За останні 24 години $MATCHY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $MATCHY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $MATCHY змінився на -- за останню годину, -0,03% за 24 години та на -24,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Matchy ($MATCHY)

$ 135,74K
$ 135,74K$ 135,74K

--
----

$ 135,74K
$ 135,74K$ 135,74K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 997 307,060397
999 997 307,060397 999 997 307,060397

Поточна ринкова капіталізація Matchy — $ 135,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $MATCHY — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999997307.060397. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 135,74K.

Історія ціни Matchy ($MATCHY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matchy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Matchy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Matchy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Matchy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,03%
30 днів$ 0-23,13%
60 днів$ 0-58,23%
90 днів$ 0--

Що таке Matchy ($MATCHY)

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Matchy ($MATCHY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Matchy (USD)

Скільки коштуватиме Matchy ($MATCHY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Matchy ($MATCHY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Matchy.

Перегляньте прогноз ціни Matchy вже зараз!

$MATCHY до місцевих валют

Токеноміка Matchy ($MATCHY)

Розуміння токеноміки Matchy ($MATCHY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $MATCHY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Matchy ($MATCHY)

Скільки сьогодні коштує Matchy ($MATCHY)?
Актуальна ціна $MATCHY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна $MATCHY до USD?
Поточна ціна $MATCHY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Matchy?
Ринкова капіталізація $MATCHY — $ 135,74K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція $MATCHY?
Циркуляційна пропозиція $MATCHY — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) $MATCHY?
$MATCHY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) $MATCHY?
Історична мінімальна ціна $MATCHY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі $MATCHY?
Актуальний обсяг торгівлі $MATCHY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна $MATCHY цього року?
$MATCHY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни $MATCHY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:38:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Matchy ($MATCHY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 421,99
$111 421,99$111 421,99

+1,37%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,36
$3 981,36$3 981,36

+2,69%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16589
$0,16589$0,16589

+8,24%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,26
$193,26$193,26

+1,17%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,8448
$21,8448$21,8448

+41,67%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,36
$3 981,36$3 981,36

+2,69%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 421,99
$111 421,99$111 421,99

+1,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,26
$193,26$193,26

+1,17%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4406
$2,4406$2,4406

+1,31%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,63
$1 138,63$1 138,63

+0,77%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6535
$0,6535$0,6535

+553,50%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000788
$0,00000788$0,00000788

+342,69%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5806
$0,5806$0,5806

+93,53%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$46,51
$46,51$46,51

+88,75%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0003811
$0,0003811$0,0003811

+79,25%