Сьогоднішня ціна MatchTrade (MATCH)

Поточна ціна MatchTrade (MATCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MATCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MatchTrade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.30 USD

- зміна ціни MatchTrade протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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