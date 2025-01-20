Ціна Matar AI (MATAR)
Поточна ціна Matar AI (MATAR) сьогодні становить 0.870699 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MATAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matar AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.46K USD
- зміна ціни Matar AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MATAR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MATAR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matar AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Matar AI до USD становила $ +0.6720099287.
За останні 60 днів зміна ціни Matar AI до USD становила $ +0.1559399270.
За останні 90 днів зміна ціни Matar AI до USD становила $ -0.8861514098555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.6720099287
|+77.18%
|60 днів
|$ +0.1559399270
|+17.91%
|90 днів
|$ -0.8861514098555
|-50.43%
Останній аналіз цін Matar AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing MATAR: Pioneering Decentralized Solutions with Blockchain and AI LBank Exchange is thrilled to announce the upcoming listing of MATAR (MATAR), an ambitious project poised to transform the digital landscape by integrating blockchain and artificial intelligence (AI) technologies. This innovative platform is designed to enhance the decentralization and security of digital transactions while incorporating advanced AI to streamline and optimize the user experience. MATAR focuses on creating a seamless ecosystem where technology and practicality meet, paving the way for smarter, more efficient digital solutions. At the heart of MATAR's offering is its NFT marketplace, a decentralized venue for artists and collectors to securely trade digital assets. The platform simplifies the process of token creation and offers AI-driven services such as NFT curation, recommendation, and valuation. These features not only enhance the usability of the platform but also ensure that users can engage with digital assets in a more intuitive and meaningful way. Further enriching its ecosystem, MATAR places a strong emphasis on security, user-friendliness, and strategic partnerships. The platform incorporates robust security measures to protect transactions and employs a user-friendly interface to cater to both seasoned traders and newcomers. Collaborations with renowned artists and influencers, alongside continuous feedback from its community, ensure that MATAR remains at the cutting edge of blockchain and AI integration. This community-driven approach, coupled with a detailed roadmap that includes beta testing and a mainnet launch, positions MATAR to effectively address the challenges of current digital systems and set new standards in the tech space.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MATAR до AUD
A$1.40182539
|1 MATAR до GBP
￡0.71397318
|1 MATAR до EUR
€0.84457803
|1 MATAR до USD
$0.870699
|1 MATAR до MYR
RM3.9181455
|1 MATAR до TRY
₺30.84886557
|1 MATAR до JPY
¥136.06413273
|1 MATAR до RUB
₽89.21181954
|1 MATAR до INR
₹75.38511942
|1 MATAR до IDR
Rp14,273.75181456
|1 MATAR до PHP
₱50.97942645
|1 MATAR до EGP
￡E.43.72650378
|1 MATAR до BRL
R$5.3112639
|1 MATAR до CAD
C$1.25380656
|1 MATAR до BDT
৳105.7899285
|1 MATAR до NGN
₦1,356.22688337
|1 MATAR до UAH
₴36.66513489
|1 MATAR до VES
Bs47.017746
|1 MATAR до PKR
Rs242.73346722
|1 MATAR до KZT
₸462.14961522
|1 MATAR до THB
฿29.94333861
|1 MATAR до TWD
NT$28.63729011
|1 MATAR до CHF
Fr0.79233609
|1 MATAR до HKD
HK$6.77403822
|1 MATAR до MAD
.د.م8.74181796