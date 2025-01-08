Ціна MasterNoder2 (MN2)
Поточна ціна MasterNoder2 (MN2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.44K USD. Ціна MN2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MasterNoder2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.36 USD
- зміна ціни MasterNoder2 протягом дня — -31.57%
- циркуляційна пропозиція – 63.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MasterNoder2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MasterNoder2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MasterNoder2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MasterNoder2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-31.57%
|30 днів
|$ 0
|-69.25%
|60 днів
|$ 0
|-45.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MasterNoder2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.90%
-31.57%
-24.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the ever-evolving landscape of cryptocurrencies, MN2 Coins emerges as a beacon of innovation, integrity, and empowerment. With a vision to revolutionize the way individuals interact with digital assets, MN2 Coins aims to redefine the concept of MasterNoder2 (MN2) governance while fostering a community-driven ecosystem that thrives on transparency, inclusivity, and sustainability. This study combines insights from market analysis, technological assessments, financial evaluations, community engagement, and UX design to present a holistic evaluation of Masternoder2 coins and their potential in the blockchain world. MasterNoder2 coins represent a class of cryptocurrency that integrates the functionality of masternodes—specialized nodes that perform crucial tasks beyond standard transaction validation. These coins leverage the unique capabilities of masternodes to enhance the network's performance, security, and governance.
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