Сьогоднішня ціна MasterNoder2 (MN2)

Поточна ціна MasterNoder2 (MN2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.44K USD. Ціна MN2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MasterNoder2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.36 USD

- зміна ціни MasterNoder2 протягом дня — -31.57%

- циркуляційна пропозиція – 63.11M USD

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