Ціна Masternode BTC (MNBTC)
Поточна ціна Masternode BTC (MNBTC) сьогодні становить 0.00078077 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Masternode BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.05 USD
- зміна ціни Masternode BTC протягом дня — -15.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Masternode BTC до USD становила $ -0.000138568688199192.
За останні 30 днів зміна ціни Masternode BTC до USD становила $ +0.0000519223.
За останні 60 днів зміна ціни Masternode BTC до USD становила $ -0.0002384142.
За останні 90 днів зміна ціни Masternode BTC до USD становила $ -0.0005182850727842848.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000138568688199192
|-15.07%
|30 днів
|$ +0.0000519223
|+6.65%
|60 днів
|$ -0.0002384142
|-30.53%
|90 днів
|$ -0.0005182850727842848
|-39.89%
Останній аналіз цін Masternode BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
-15.07%
+40.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MNBTC - The sustainable energieefficient blockchain based on Masternode and POS with a max supply of 21 million coins and halving each 210k blocks and a blocktime of 5 minutes!
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