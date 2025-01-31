Ціна MasterDEX (MDEX)
Поточна ціна MasterDEX (MDEX) сьогодні становить 0.0209934 USD з ринковою капіталізацією $ 6.18M USD. Ціна MDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MasterDEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.34K USD
- зміна ціни MasterDEX протягом дня — -2.34%
- циркуляційна пропозиція – 294.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MasterDEX до USD становила $ -0.00050404531015081.
За останні 30 днів зміна ціни MasterDEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MasterDEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MasterDEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00050404531015081
|-2.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MasterDEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-2.34%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MasterDEX is the ultimate one-stop DeFi platform that aims to help users discover, trade, and monitor through Dex Explorer, Dex Aggregator, and Portfolio, respectively.
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