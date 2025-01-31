Сьогоднішня ціна MasterDEX (MDEX)

Поточна ціна MasterDEX (MDEX) сьогодні становить 0.0209934 USD з ринковою капіталізацією $ 6.18M USD. Ціна MDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MasterDEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.34K USD

- зміна ціни MasterDEX протягом дня — -2.34%

- циркуляційна пропозиція – 294.63M USD

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