Інформація щодо ціни Mastercard xStock (MAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 564,9 $ 564,9 $ 564,9 Мін. за 24 год $ 576,85 $ 576,85 $ 576,85 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 564,9$ 564,9 $ 564,9 Макс. за 24 год $ 576,85$ 576,85 $ 576,85 Рекордний максимум $ 616,08$ 616,08 $ 616,08 Найнижча ціна $ 543,11$ 543,11 $ 543,11 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) +0,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,46%

Актуальна ціна Mastercard xStock (MAX) становить $574,95. За останні 24 години MAX торгувався між мінімумом у $ 564,9 і максимумом у $ 576,85, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAX становить $ 616,08, тоді як його історичний мінімум — $ 543,11.

Що стосується короткострокових результатів, то MAX змінився на +0,12% за останню годину, +0,63% за 24 години та на +4,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mastercard xStock (MAX)

Ринкова капіталізація $ 169,40K$ 169,40K $ 169,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,10M$ 12,10M $ 12,10M Циркуляційне постачання 294,64 294,64 294,64 Загальна пропозиція 21 049,98943252 21 049,98943252 21 049,98943252

Поточна ринкова капіталізація Mastercard xStock — $ 169,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAX — 294,64, зі загальною пропозицією 21049.98943252. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,10M.