Актуальна ціна Mastercard xStock сьогодні становить 574,95 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Mastercard xStock (MAX)

Актуальна ціна 1 MAX до USD:

$574,95
+0,60%1D
+0,60%1D
Графік ціни Mastercard xStock (MAX) в реальному часі
Інформація щодо ціни Mastercard xStock (MAX) (USD)

Актуальна ціна Mastercard xStock (MAX) становить $574,95. За останні 24 години MAX торгувався між мінімумом у $ 564,9 і максимумом у $ 576,85, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAX становить $ 616,08, тоді як його історичний мінімум — $ 543,11.

Що стосується короткострокових результатів, то MAX змінився на +0,12% за останню годину, +0,63% за 24 години та на +4,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mastercard xStock (MAX)

Поточна ринкова капіталізація Mastercard xStock — $ 169,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAX — 294,64, зі загальною пропозицією 21049.98943252. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,10M.

Історія ціни Mastercard xStock (MAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mastercard xStock до USD становила $ +3,6.
За останні 30 днів зміна ціни Mastercard xStock до USD становила $ -4,3409299950.
За останні 60 днів зміна ціни Mastercard xStock до USD становила $ -23,2602346950.
За останні 90 днів зміна ціни Mastercard xStock до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,6+0,63%
30 днів$ -4,3409299950-0,75%
60 днів$ -23,2602346950-4,04%
90 днів$ 0--

Що таке Mastercard xStock (MAX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Mastercard xStock (USD)

Скільки коштуватиме Mastercard xStock (MAX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mastercard xStock (MAX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mastercard xStock.

Перегляньте прогноз ціни Mastercard xStock вже зараз!

MAX до місцевих валют

Токеноміка Mastercard xStock (MAX)

Розуміння токеноміки Mastercard xStock (MAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAX зараз!

