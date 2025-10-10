Токеноміка Massive Meme Outbreak (RPG)
Токеноміка та аналіз ціни Massive Meme Outbreak (RPG)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Massive Meme Outbreak (RPG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Massive Meme Outbreak (RPG)
MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.
Key features include:
Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.
Токеноміка Massive Meme Outbreak (RPG): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Massive Meme Outbreak (RPG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів RPG, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RPG, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
