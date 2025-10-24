Інформація щодо ціни Massa Bridged BTC (WBTC.E) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 107 602 $ 107 602 $ 107 602 Мін. за 24 год $ 111 157 $ 111 157 $ 111 157 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 107 602$ 107 602 $ 107 602 Макс. за 24 год $ 111 157$ 111 157 $ 111 157 Рекордний максимум $ 212 430$ 212 430 $ 212 430 Найнижча ціна $ 95 551$ 95 551 $ 95 551 Зміна ціни (за 1 год) -0,66% Зміна ціни (1 дн.) +0,80% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,81%

Актуальна ціна Massa Bridged BTC (WBTC.E) становить $109 671. За останні 24 години WBTC.E торгувався між мінімумом у $ 107 602 і максимумом у $ 111 157, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WBTC.E становить $ 212 430, тоді як його історичний мінімум — $ 95 551.

Що стосується короткострокових результатів, то WBTC.E змінився на -0,66% за останню годину, +0,80% за 24 години та на -5,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Ринкова капіталізація $ 21,93K$ 21,93K $ 21,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,93K$ 21,93K $ 21,93K Циркуляційне постачання 0,20 0,20 0,20 Загальна пропозиція 0,2 0,2 0,2

Поточна ринкова капіталізація Massa Bridged BTC — $ 21,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WBTC.E — 0,20, зі загальною пропозицією 0.2. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,93K.