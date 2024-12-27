Сьогоднішня ціна MASQ (MASQ)

Поточна ціна MASQ (MASQ) сьогодні становить 0.154525 USD з ринковою капіталізацією $ 5.31M USD. Ціна MASQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MASQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.18K USD

- зміна ціни MASQ протягом дня — +3.08%

- циркуляційна пропозиція – 34.38M USD

Отримуйте оновлення цін MASQ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MASQ.