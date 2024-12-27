Ціна MASQ (MASQ)
Поточна ціна MASQ (MASQ) сьогодні становить 0.154525 USD з ринковою капіталізацією $ 5.31M USD. Ціна MASQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MASQ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.18K USD
- зміна ціни MASQ протягом дня — +3.08%
- циркуляційна пропозиція – 34.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MASQ до USD становила $ +0.00461898.
За останні 30 днів зміна ціни MASQ до USD становила $ -0.0179868027.
За останні 60 днів зміна ціни MASQ до USD становила $ -0.0099762421.
За останні 90 днів зміна ціни MASQ до USD становила $ -0.06454395146502503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00461898
|+3.08%
|30 днів
|$ -0.0179868027
|-11.64%
|60 днів
|$ -0.0099762421
|-6.45%
|90 днів
|$ -0.06454395146502503
|-29.46%
Останній аналіз цін MASQ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+3.08%
+9.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MASQ is a complete open source ecosystem for internet freedom
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¥24.3562305
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