Ціна Masks (MASKS)
Поточна ціна Masks (MASKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MASKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Masks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.03 USD
- зміна ціни Masks протягом дня — +2.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Masks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Masks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Masks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Masks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.44%
|30 днів
|$ 0
|+20.98%
|60 днів
|$ 0
|-19.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Masks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+2.44%
-2.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Masks is a decentralized social token project built on the OP mainnet, originally launched within the Farcaster ecosystem. The project focuses on tokenizing social media engagement through its native ERC-20 token, MASKS. By enabling users to tip others for valued interactions on social platforms, Masks transforms traditional online engagement into a tangible, rewarding experience. This approach fosters a vibrant, participatory community where contributions are actively recognized and incentivized.
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