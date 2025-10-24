Інформація щодо ціни Mashida (MSHD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01717335 $ 0,01717335 $ 0,01717335 Мін. за 24 год $ 0,01776684 $ 0,01776684 $ 0,01776684 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01717335$ 0,01717335 $ 0,01717335 Макс. за 24 год $ 0,01776684$ 0,01776684 $ 0,01776684 Рекордний максимум $ 0,02299756$ 0,02299756 $ 0,02299756 Найнижча ціна $ 0,0057113$ 0,0057113 $ 0,0057113 Зміна ціни (за 1 год) +0,51% Зміна ціни (1 дн.) +1,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,25%

Актуальна ціна Mashida (MSHD) становить $0,01750495. За останні 24 години MSHD торгувався між мінімумом у $ 0,01717335 і максимумом у $ 0,01776684, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSHD становить $ 0,02299756, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0057113.

Що стосується короткострокових результатів, то MSHD змінився на +0,51% за останню годину, +1,58% за 24 години та на -2,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mashida (MSHD)

Ринкова капіталізація $ 174,87M$ 174,87M $ 174,87M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 174,87M$ 174,87M $ 174,87M Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mashida — $ 174,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSHD — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 174,87M.